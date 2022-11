Sbírka potravin vynesla 520 tun zboží, o 89 tun víc než na jaře

odzimní celorepubliková Sbírka potravin, která se v sobotu uskutečnila ve zhruba 1400 prodejnách, vynesla 520 tun potravin, drogerie a hygienických potřeb. V tiskové zprávě to uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Před rokem vybrali dobrovolníci 580 tun, při jarním kole putovalo do skladů potravinových bank 431 tun zboží. Dary zákazníků budou potravinové banky průběžně rozdělovat osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v nouzi a dalším potřebným. Podle organizátorů sbírky intenzivně roste počet lidí v nouzi, meziročně o 35 procent. Důvodem je předchozí koronavirová krize, na niž navázala vysoká míra inflace a výrazné zdražování základních potřeb. Láchová před podzimním kolem sbírky uvedla, že alespoň 400 tun potravin by vzhledem k obecnému zdražování považovala za velký úspěch. "Češi celkově šetří, kde se dá, a více nakupují ve slevách. Vzhledem k tomu, že i obchodní řetězce darují potraviny, na které se vztahují slevové akce, je mnohem méně darovaných potravin, zejména těch s delší trvanlivostí, v porovnání se začátkem roku, konkrétně zhruba o třetinu. Celorepublikově tak chybí přibližně 600 tun potravin,“ sdělila nyní ředitelka. Sbírka se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, na jaře a na podzim.