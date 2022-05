Schodek státního rozpočtu byl koncem dubna 100 miliard korun

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na víc než 100 miliard korun. V porovnání s březnem je to nárůst o zhruba 40 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Na celý letošní rok resort počítá se schodkem 280 miliard korun. Celkové příjmy ke konci minulého měsíce meziročně stouply o 37 a půl miliardy na víc než 479 miliard korun. Výdaje oproti minulému roku klesly - a to o zhruba 54 a půl miliardy na necelých 580 miliard korun. Loni ke konci dubna skončil rozpočet se schodkem 192 miliard korun - to byl nejhorší dubnový výsledek od vzniku České republiky.