Šebek: Práce trenérů by měla být ohodnocena, pokud se po nich žádá odbornost

Práce trenérů mládeže by měla být podle předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka finančně ohodnocena, pokud po nich společnost požaduje odbornost. Uvedl to na tiskové konferenci k desátému ročníku akce Díky, trenére, která oceňuje trenéry mládeže. Podle zakladatele akce Petra Rydla z agentury Konektor 65 procent trenérů mládeže pracuje bez nároku na honorář. "Práce trenérů je založena na dobrovolnosti. To není dlouhodobě možné, pokud jsou nároky na jejich odbornost a kvalitu," řekl Šebek. Podle něj by měla být pozice trenéra mládeže srovnatelná třeba s učitelem. "Aby byla standardně ohodnocená a dlouhodobá," doplnil. Podporovat je podle něj potřeba i trenéry sportů, které nekladou důraz na výkonnost a soutěžení a zapojují i méně sportovně nadané děti. Výrazně větší by podle něj měla být také podpora školních soutěží. "Je v tom potenciál, jak zapojit i děti, které nejsou ve sportovních klubech," dodal.