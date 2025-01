Šéf BIS: Dezinformátoři nejspíš budou chtít využít parlamentních voleb

Parlamentní volby se podle šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky stanou hlavním předmětem a cílem zájmu mnoha dezinformačních platforem, webových stránek a skupin na sociálních sítích. Podle něj je sice počet konzumentů vyloženě dezinformačního obsahu v ČR relativně omezený, nové technologie jako je umělá inteligence, mají v předvolebním období veliký potenciál jak některé narativy rozšířit i mezi výrazně širší skupinu osob. V Česku se od pandemie covidu-19 etablovala dezinformační scéna, která je charakteristická pragmatickým přístupem k šíření jejího obsahu o jakýchkoli tématech, která by mohla rezonovat veřejností, míní Koudelka. Útoky a lži dezinformátorů lze podle něj očekávat i v předvolebním období, kdy se parlamentní volby stanou předmětem jejich zájmu. Volby do Sněmovny se budou konat letos na podzim.

Koudelka také upozornil na scénáře, které se odehrály v Moldavsku a Rumunsku. Tamní volby byly a stále jsou spojovány s účastí ruských agentů, kteří se měli snažit o jejich manipulaci. To podle šéfa BIS ale v Česku z několika důvodů nehrozí. Je ale nutné se zabývat tím, jaká varování to vysílá do světa a na co si musíme dát pozor, dodal. "Protože naprosto nepochybně, stejně jako Rumunsko a Moldavsko, je také Česká republika zařazena mezi státy, na něž prioritně cílí subverzní, vlivové, informační a kybernetické operace vedené a koordinované orgány ruské státní moci," řekl Koudelka.