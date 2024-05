Senátoři schválili snazší využití služeb zubařů ze třetích zemí v Česku

Senát podle očekávání potvrdil souhlas se svou novelou, která má usnadnit zapojení zubních lékařů ze států mimo EU do poskytování péče v Česku. Novela, kterou Sněmovna schválila ve zrychleném režimu, má v reakci na nedostatek zubařů v ČR umožnit zubním lékařům ze třetích zemí, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Změnu, kterou odmítlo vedení České stomatologické komory, nyní dostane k podpisu prezident. Nově by podle novely mohli stomatologové po ověření jejich zubařského vzdělání pracovat pod dohledem zubařů s nejméně pětiletou praxí, kteří mají smlouvu nejméně se třemi zdravotními pojišťovnami, případně na pracovištích, které mají akreditaci pro vzdělávání. Tato pracoviště už nyní mohou zaměstnat zahraniční lékaře na šest měsíců kvůli získávání odborné praxe. Novela podle předkladatelů v čele s ředitelem Slezské nemocnice Opava Ladislavem Václavcem (ANO) nesnižuje nároky zákona na odbornou způsobilost zubních lékařů. Podle zákona nyní musejí lékaři ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny, získat uznání svého diplomu, složit zkoušku z českého jazyka a odbornou aprobační zkoušku. Loni to podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zvládlo 460 zahraničních lékařů. Úspěšnost byla padesátiprocentní kvůli zkoušce z češtiny, jinak by mohla být osmdesátiprocentní, řekl senátorům ministr během dvouhodinové debaty.