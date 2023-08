Síkela: Po dokončení projektu TAL+ bude možné ukončit dodávky ropy z Ruska

Po dokončení projektu TAL+ a výrazném navýšení kapacity Transalpinského ropovodu (TAL) bude možné ukončit veškeré dodávky ropovodem Družba z Ruska. Českým velvyslancům to při poradě v Černínském paláci řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Státní společnost Mero v červenci zahájila projekční práce na rozšíření kapacity TAL, zatím vybrala některé dodavatele a technologie. Projekt za 1,6 miliardy korun má od roku 2025 zajistit navýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země bude tak možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Ropovodem TAL proudí ropa z italského Terstu do bavorského Ingolstadtu, odkud pokračuje do Česka ropovodem IKL. Další část ropy Česko nyní čerpá ropovodem Družba z Ruska. Okamžitý přechod na výhradně neruské zdroje nebude podle Síkely do dokončení projektu možný. "Získali jsme po dohodě s německou a bavorskou vládou možnost technického navýšení. V tuto chvíli se jedná o instalaci větších turbín, mohutnějších motorů, které potřebnou směs do budoucna zajistí," poznamenal. Česko už má také podle Síkely v podstatě vytvořenu strukturu financování.