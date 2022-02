Síkela: Vláda poskytne na kompenzace tři miliardy Kč, rozhodne o nich za týden

Vláda chce podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) vyčlenit na kompenzace pro podnikatele částku do tří miliard korun. Týkat se má asi 11.000 podnikatelů, kteří byli omezeni protiepidemickými restrikcemi platnými od 25. listopadu do 26. prosince. Pomoc budou moci čerpat ti, kteří zaznamenali propad tržeb o 50 procent ve srovnání s druhým pololetím roku 2019. Nejvýše budou moci získat od půl milionu do 1,5 milionu korun v závislosti na odvětví. Podporu vláda zatím neschválila, chce ji ještě probrat s profesními svazy.

Snahou je podle premiéra Petra Fialy (ODS) podpořit zejména drobné podnikatele, kteří nemají rezervy a výpadek tržeb by je ohrozil na existenci. "Pomoc bude cílená, administrativně nenáročná a snadno dosažitelná," uvedl. Týkat by se měla hlavně prodejců na vánočních trzích, organizátorů adventních trhů, cateringu, restaurací, hudebních klubů, cestovních kanceláří a agentur, organizátorů hudebních a sportovních akcích.

Vládou navržené kompenzace jsou nepříjemným překvapením, uvedla Hospodářská komora. Měly by být založeny na programech COVID 2021 a Nepokryté náklady. Na kompenzace, které dnes představila vláda, dosáhne z gastronomie jen minimum podnikatelů, uvedl Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků. I vzhledem k dnešnímu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil povinnost prokazovat se dokladem o očkování nebo prodělání nemoci před vstupem do restaurací či hotelů, se dá očekávat, že podnikatelé budou na stát podávat žaloby o náhradu škody.