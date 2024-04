Sklářům a muzeu v Jablonci vzdává hold plastika ze skla a kovu

Sklářům a státnímu muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vzdává hold nové dílo světoznámé sklářské výtvarnice Gizely Šabókové. Třímetrová figurální plastika ze skla a kovu nazvaná Pieta je ode dneška v parku pod atypickou skleněnou přístavbou muzea zvanou Krystal. Šabóková ji vytvořila na přání muzea k jeho letošnímu 120. výročí založení. Podle hlavního kurátora muzea Petra Nového byl výběr autora jednoduchý. "Ono zase není v českých luzích a hájích tolik výtvarníků nebo výtvarnic, kteří by byli schopni vytvořit dílo, které je zároveň monumentální a zároveň intimní. A to je to, co jsme do toho prostoru, který jsme si vyčlenili, chtěli," řekl dnes ČTK Nový. Podle něj je nová plastika výsledkem dlouhodobé soustředěné práce. "Skic vzniklo několik stovek, než jsme se dopracovali k tomu, respektive paní Gizela Šabóková se dopracovala k výrazu, kterým si byla jistá. A velmi rychle bylo jasné, že to bude figurální záležitost, což vycházelo i z té dispozice prostoru," dodal Nový. Šabóková dnes ČTK řekla, že zhruba rok strávila vymýšlením, jak bude její dílo vypadat. Kovová část plastiky je kombinací mužských a ženských figur, kde jsou naznačená ramena, boky. Na znamení úcty k muzeu i sklu je figura v mírném úklonu. "A to sklo je dokreslením toho názvu, té Piety, a je to symbol nějaké cesty, utrpení, štěstí, boje, krásy, křehkosti i naděje," uvedla.