Muzeum vzniklo z potřeby místních průmyslníků a řemeslníků, aby se uchovalo jejich kulturní dědictví.

Čarovná zahrada nabízí skleněnou fontánu, která vyhrála Grand Prix

Milada Valečková | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Jak připomněla jeho ředitelka Milada Valečková, první sklárny v severních Čechách byly už ve 14. století a od té doby tady sklářství pořád funguje. Expozice skla dostala v muzeu název Čarovná zahrada.

"Funguje na principu francouzské zahrady. V té je vždy nějaká hlavní cesta, nějaký kostel, který je u nás symbolizovaný zvonem. Ten je z nejstaršího jabloneckého kostela a přispívali na něj i skláři. Dále bývá ve francouzské zahradě fontána. My tu máme nádhernou fontánu, která v roce 1925 vyhrála cenu Grand Prix v Paříži. V zahradě je spousta bočních uliček a zákoutí, ve kterých se můžete krásně ztrácet."

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

A samozřejmě, kochat exponáty. Muzeum sbírá sklo z celé republiky už 50 let. Sbírka je druhá největší v Česku. Prvenství patří Umělecko-průmyslovému muzeu v Praze. Návštěvníci se v jabloneckém muzeu dozvědí, i jak sklo vzniká, z jakého materiálu, při jaké teplotě a jakým způsobem se potom rafinuje, brousí, ryje, leptá a maluje.

Foto: Magdalena Kašubová, Radio Prague International

Vkus se mění. Bohatě zdobené sklo nahradily čisté tvary

Foto: Magdalena Kašubová, Radio Prague International

Stejně jako v módě se měnil vkus, i pokud jde o sklo.

"Vkus byl poplatný době, nejvíc je to vidět v oblasti secese. Tam jsou hodně zdobené kousky, inspirace orientem. Dnes je po skle zlaceném a malovaném minimální poptávka. Populární je hlavně sklo broušené, s velikými hranami, čisté tvary. Pro severní Čechy byl nejvýznamnější rod Riedlů, kterým se říkalo sklářští králové. Najdeme tu hodně zajímavých věcí i od jiných autorů, například tavenou plastiku od pana Libenského a paní Brychtové. Tou v 50. letech ohromili Ameriku. Je tu i jedna z mých nejoblíbenějších plastik Expo na druhou od pana René Roubíčka, který ji pro nás vyráběl ve věku 93 let."

Děti ocení vláček, oblečený do pláště z perliček. Nebo náhrdelník, který měla slavná filmová Popelka.

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

"Máme zde náhrdelník z filmu Tři oříšky pro Popelku. Ale Popelka ho měla ve filmu v modré barvě, my ho zde máme růžový."

Dokonce tu mají i nejdelší náhrdelník na světě.

"Je zapsán v Guinessově knize rekordů. Byl vytvořený v roce 1994, měří 220 metrů a spotřebovalo se na něj 9000 perel, které ale nejsou skleněné."

Skleněný náhrdelník by totiž žádná zeď kvůli jeho váze neudržela, a proto je z plastu a dřeva. Vznikl při happeningové akci, kdy s ním byla obtočená radnice.

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Zboží vozil do zámoří parník Gablonz

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Jablonecká bižuterie je fenoménem, který ho proslavil po celém světě. Jak připomněla ředitelka Milada Valečková, na konci 19. století a v první části 20. století se ujal termín tzv. jablonecké zboží.

"Jablonec byl významným výrobním a obchodním centrem. Významná bižuterní firma Fried Frères měla své pobočky v Paříži, Londýně a v Jablonci. Například náramkové kroužky, které se vozily do Indie, a množství zboží na Východ přivážel námořní parník, který se jmenoval Gablonz. Pro Jablonec byla výroba bižuterie důležitá. Vznikla tu zejména proto, že tady v podhorské a severní oblasti nebyla téměř jiná možnost obživy."

Místní skláři začali přemýšlet, co se sklem, které tu vyráběli a vrhli se na tvorbu bižuterních polotovarů, tyčinek, trubiček a dalších, s nimiž se dál obchodovalo.

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Knoflíky sbíral i průmyslník Jindřich Waldes

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Expozice bižuterie se jmenuje Nekonečný příběh, a je vytvořená po vzoru dřívějších exportních domů, tedy podle toho, jak se s bižuterií obchodovalo. Návštěvník muzea se tak může seznámit i s mnoha polotovary, ze kterých se vyrábí zvířátka, vinuté perle, drobné perličky nebo knoflíky, které byly velmi lukrativním zbožím.

"V muzeu máme vzorkovny většiny bývalých výrobců, máme asi 5 milionů unikátních knoflíků, každý jiný a v expozici vystavujeme jen jejich malinkou část. Knoflíky byl posedlý i pražský průmyslník Jindřich Waldes, který v roce 1917 založil Muzeum knoflíků a spínadel."

Na své sbírce Waldes dokumentoval vývoj lidstva tím, jak si zapínali oděvy a jaké měli přezky a knoflíky.

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Muzeum se rozšířilo o přístavbu ve tvaru krystalu

Foto: Magdalena Kašubová, Radio Prague International

Muzeum Skla a bižuterie získalo zajímavou přístavbu, která má tvar broušeného kamene.

"Muzeum dnes sídlí v secesní budově z roku 1904. V roce 2020 jsme postavili super moderní skleněnou třípatrovou přístavbu ve tvaru skleněného broušeného kamene, někdo říká, že je to krystal. Jsme přesvědčení, že se propojení historie se současností a s možností využití skla v architektuře, povedlo. Přes počáteční nedůvěru jabloneckých občanů, když viděli přístavbu hotovou a nedechli se uvnitř těch nádherných prostor, tak ty zlé hlasy skoro utichly."

Novou přístavbu i expozici chválili návštěvníci muzea Jindřich Novotný s manželkou Zdenou z Nového Města pod Smrkem.

Foto: Magdalena Kašubová, Radio Prague International

"My jsme přišli úplně náhodně, bižuterii jsme příliš neprohlíželi, ale dívali jsme se na mačkané sklo. Tam jsme poznali mnohé z našeho dětství. Přijeli jsme z Nového Města pod Smrkem." Jeho ženu Zdenu nadchla přístavba: "Mně se líbilo v Krystalu, to je zvláštní skleněný pavilon, kam právě zasvítilo sluníčko a je to úžasný výtvor našich sklářů a má to můj obdiv." A nejsou tu naposled, dodal pan Jindřich: "Určitě se sem vrátíme, neměli jsme možnost prohlédnout celé muzeum, takže se na to těšíme."

Česko chce nominovat ruční výrobu skla na seznam UNESCO

Foto: Magdalena Kašubová, Radio Prague International

Jak dodala ředitelka Milada Valečková, muzeum ve spolupráci s Ministerstvem kultury pracuje na nominaci ruční výroby skla v Čechách na seznam UNESCO. Tvoří ji šest zemí.

"Iniciátorem je Francie. Měly by se zapisovat i skláři z Německa, Maďarska, Španělska, Finska. My jsme unikátní v tom, že jsou u nás zastoupeny všechny ruční sklářské techniky, které existují. Máme velikou radost, že se podařilo prosadit, aby se zapisovaly, jak horké techniky - práce na huti, foukání, s kahanem, tak studené, tedy rytí, broušení, malování, včetně výroby bižuterie."

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

V roce 2020 se Česku podařilo úspěšně nominovat výrobu perličkových vánočních ozdob, která se dodnes v Poniklé, jako jediné firmě na světě, vyrábí.

A nesmíme zapomenout na mince a medaile. Díky této tradici byla v Jablonci po rozdělení Československa zřízena mincovna, která razí všechny naše mince a celou řadu medailí.

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International