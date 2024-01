V hlavní roli šperk. Made in Jablonec 2024 představí nejnovější trendy české bižuterie

Náušnice, náramky, prsteny, náhrdelníky nebo třeba čelenky. Zájem o tradiční českou bižuterii podle jejích výrobců i přes levné dovozy z asijských zemí roste. Jaké budou nejnovější trendy, představí Svaz výrobců skla a bižuterie na tradiční velké módní show s názvem Made in Jablonec, letos s tématem šperk jako doplněk.

Svoji kreativitu představí na přehlídce na dvě desítky výrobců bižuterie, návrhářů, designérů, módní salony i odborné školy. Od loňského jara pro ni připravovaly sedmdesát unikátních modelů, které pak svaz představuje na akcích v Česku i v zahraničí.

Podle předsedy představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Pavla Kopáčka zájem o kvalitní českou bižuterii roste, protože zákazníci dávají přednost originálním šperkům a doplňkům, které se nevyrábějí ve velkých sériích.

„Je poměrně velká tendence kupovat takové delikátnější věci, individuálně designované. Je tam určitý trend nákupu nebo hledání doplňků ne masového charakteru, kde nehraje roli ani tak cena, ale design,“ přiblížil Kopáček. Zákazníci podle něj za takové šperky zaplatí i 4 až 5 tisíc korun.

Svaz výrobců skla a bižuterie je dobrovolným zájmovým sdružením, který od roku 1991 sdružuje pět desítek výrobců bižuterie, skla a vánočních ozdob. Ve své prodejně skla a bižuterie v Jablonci nabízí jejich výrobky. Podle Kopáčka prodeje rostou. Hlavními zákazníky byli loni čeští turisté, ve druhé polovině roku však stoupla i návštěvnost ze zahraničí. „Centrum navštívili hosté z Japonska, několik skupin z USA, Kanady, Velké Británie, Nového Zélandu nebo Austrálie,“ přiblížil Kopáček.

Módní přehlídce bude předcházet diskusní setkání s mezinárodní účastí. To pořádá kromě jiných Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou. Podle její ředitelky Ivy Linderové bude tématem přeshraniční spolupráce.

„Má sloužit k tomu, abychom jednak pomohli českým výrobcům skla a bižuterie, aby se prezentovali na německé i polské straně. Chceme propojit plánování akcí, chceme propojit informační toky a zlepšit komunikaci,“ přiblížila.

Zápis na seznamu UNESCO

Podle Kopáčka je totiž návštěvnost v příhraničí, ať už ze strany Polska nebo Německa, velmi špatná. K větší propagaci českých výrobců bižuterie pomůže podle něj i zapsání ruční výroby skla, do které výroba bižuterie patří, na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

„Čekáme především, že si návštěvníci, zejména ti zahraniční, všimnou, že ta výroba je unikátní, a že je unikátní natolik, že se UNESCO rozhodlo ji zařadit do seznamu nehmotného kulturního dědictví. Existují určitá pravidla, my je ještě úplně neznáme, ale je jen na nás, jak tenhle prvek určité unikátnosti využijeme,“ řekl Kopáček ČTK.

Věří, že by to do Jablonce mohlo přivést další turisty a potenciální zákazníky. Už dnes svaz skupinám nabízí nejen návštěvu Křišťálového ráje a některé z bižuterních firem, ale také jabloneckého Muzea skla a bižuterie, které je významným partnerem svazu, a které letos oslaví 120. narozeniny.