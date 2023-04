Škoda Auto letos spustí druhou linku na baterie pro elektromobily a hybridy

Škoda Auto letos plánuje v Mladé Boleslavi spustit druhou linku na výrobu baterií do elektrických aut. Produkce tak vzroste ze stávajících 1800 kusů na 2300 kusů bateriových systémů do elektromobilů a plug-in hybridů denně. Z toho 1500 baterií bude pro elektromobily a 800 pro hybridy. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Automobilová firma dosud ve svém hlavním závodě vyrobila 500.000 bateriových systémů pro vozy na koncernové platformě MEB a hybridy nejen do svých modelů, ale i aut značek Volkswagen, Audi a Seat. Na stávající výrobní lince, do které Škoda Auto investovala okolo 130 milionů eur (asi 3,1 miliardy korun), pracuje přibližně 250 zaměstnanců. Vysokonapěťové trakční baterie pro vozy Škoda a modely dalších koncernových značek s plug-in hybridním pohonem se v Mladé Boleslavi vyrábějí od září 2019. V každé směně se na ploše přibližně 2000 metrů čtverečních střídá kolem 50 zaměstnanců. Působí tam i 13 plně automatických robotů s různým zaměřením, například pro manipulaci se zvláště těžkými komponenty. Každých 86 sekund vznikne kompletní baterie pro plug-in hybridní pohon.