Škoda Auto plánuje do roku 2030 vyrábět víc hybridních a elektrických vozů

Škoda Auto plánuje do roku 2030 představit své menší modely Fabia, Scala a Kamiq v hybridní verzi. Zároveň bude uvádět na trh nové elektrické modely, příští rok to bude sedmimístný rodinný elektromobil. Automobilka dále chystá městský vůz Epiq a také elektrického nástupce Škody Octavia. Uvedl to předseda představenstva firmy Klaus Zellmer. Sedmimístný elektromobil Škoda dnes ukázala během on-line tiskové konference. Rozšířením nabídky hybridních a elektrických vozů chce Škoda čelit zpřísněným pravidlům pro průměrné emise vyráběných vozů. Za jejich nesplnění hrozí od EU vysoké sankce. Zellmer připomněl, že i přes návrh na rozložení sankčního období na tři nebo více let stále platí, že sankce hrozí už letos. To ovlivní letošní hospodaření automobilky, zejména výši jejího zisku. Bez vlivu sankcí by Škoda podle Zellmera mohla letos navázat na rekordní výsledky z loňského roku.