Škody způsobené mrazem na úrodě vinařů v Česku budou ve stovkách milionů korun

Škody způsobené mrazem na letošní úrodě vinařů v Česku půjdou do stovek milionů korun, v Čechách pomrzlo 40 procent vinohradů, řekl dnes ČTK prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Vinohrady v Čechách ničil noční mráz o víkendu, část úrody poškodil už v noci na pátek. Vinaři na jihu Moravy proto od minulého týdne pozorně sledují několik předpovědních modelů i vlastní meteostanice, doplnil Chlad. Chladné počasí s rizikem nočních mrazů má podle předpovědi meteorologů vydržet do noci na pátek, ve středu se Svaz vinařů chystá své členy obeslat dotazníky o zjištěných škodách. "Každoročně u nás vypěstujeme hrozny za dvě miliardy korun. V Čechách pomrzlo 40 procent vinohradů téměř na všech lokacích, na Moravě zatím úplný přehled nemáme, největší škody způsobil noční mráz v noci na pátek. Už nyní ale můžeme říci, že škody budou ve stovkách milionů korun," uvedl Chlad. Vinaři jsou už od minulého týdne v noční pohotovosti. Sledují různé předpovědní modely i vlastní meteostanice ve vinohradech. V rizikových oblastech, kde noční mrazy hrozí, pak drží noční služby. V případě, že se blíží noční mráz, se navzájem informují a vyrazí do vinohradu zapalovat svíce, které pomáhají keře před mrazy ochránit.