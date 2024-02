Školáci mohou dokončit hru Černý Petr, kterou vytvořil neznámý autor v Terezíně

Současní školáci mohou dokončit karetní hru Černý Petr, kterou vytvořil neznámý autor za druhé světové války v táboře v Terezíně. Karty po válce přivezl z Terezína přeživší holokaust Petr Haimann. Jedna karta ve hře chybí. Židovská obec Brno s centrem židovské kultury Štetl kvůli tomu vyhlásily výtvarnou soutěž. Je určena pro žáky od šesti do 18 let. Děti mají za úkol kartu dokreslit, řekla ČTK ředitelka festivalu Štetl Eva Yildizová. Židovská obec Brno podle předsedy Jáchyma Kanarka karty následně vyrobí. Vrátí tak hru zpět do života.

Haimann pochází z Brna, do Terezína byl deportován společně s rodiči v roce 1941, kdy mu byly tři roky. V Terezíně s rodiči zůstal až do jeho osvobození v roce 1945. Důležitou roli v době jeho pobytu v táboře sehrála kresba a tvůrčí aktivity. Z Terezína si do Brna dovezl kromě vlastních obrázků i díla těch, kteří zmizeli v transportech do vyhlazovacích táborů. Mezi nimi byla i karetní hra od neznámého autora. Pouze dvě karty z balíčku ukazují, co se v koncentračním táboře doopravdy dělo, ostatní zachycují svět za hranicemi Terezína nebo ve fantazii.