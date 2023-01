Slalom ve Špindlerově Mlýně vyhrála Shiffrinová

Favorizovaná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom ve Špindlerově Mlýně a 85. vítězstvím ve Světovém poháru se na jedinou výhru přiblížila k rekordu Švéda Ingemara Stenmarka. Vyrovnat jej může už v nedělním slalomu na stejném místě. Martina Dubovská, která jako jediná z kvarteta domácích závodnic proklouzla do 2. kola, obsadila 21. místo. "Jsem ráda, že tu mohu být. Prostě to tady miluju. Je tu úžasná trať a fanoušci jsou neuvěřitelní," řekla novinářům Shiffrinová. "Mám odsud skvělé vzpomínky. Nezávodíme tu každý rok, ale tady jsem absolvovala první závod ve Světovém poháru. Také před čtyřmi lety, kdy jsme tu jely naposledy, se mi dařilo. Je skvělé, jak to dnes dopadlo," doplnila.