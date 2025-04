Slovenský ministr obrany jednal v Aeru o možném nákupu letounů

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák dnes v Aeru jednal o možném nákupu zhruba deseti až 12 letounů L-39 Skyfox pro Slovensko, řekl ČTK ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona. Termín rozhodnutí ani jedna ze stran neupřesnila. Kaliňák dnes spolu s českou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) ještě navštíví společnosti SVOS Přelouč, ERA Pardubice a Centrum leteckého výcviku LOM Pardubice. Kaliňák novinářům řekl, že si dnes s Černochovou vyměňuje informace o českých i slovenských možnostech obranného průmyslu a právě Česko a Slovensko jsou předurčené k tomu, aby spolupráce byla co nejbližší. Cvičné letouny Skyfox, které mohou plnit také funkci lehkého bitevníku, by mohly sloužit k výcviku slovenských pilotů. Životnost současné slovenské cvičné flotily je u konce, proto se Slovensko poohlíží po nových strojích. "Ta nabídka je velmi atraktivní a my o tom chceme velmi podrobně diskutovat v nejbližších týdnech a měsících," okomentoval jednání v Aeru Kaliňák. Slovensko už dříve uzavřelo kontrakt na dodávku 14 stíhaček F-16 americké produkce, zatím jich bylo dodáno pět. České Skyfoxy se využívají k výcviku pilotů pro F-16, F-35 nebo pro francouzské stíhací letouny Rafale.