Sněm zubařů odmítl novelu umožňují snadnější příchod zubařů ze zemí mimo EU

Sněm České stomatologické komory (ČSK) odmítl Sněmovnou přijatou novelu, která by měla usnadnit využití služeb zubařů ze zemí mimo Evropskou unii. Ve věci zákazu amalgámu v roce 2026 se sněm vyslovil pro zavedení plně hrazené základní varianty výplně. ČTK to po ukončení sněmu řekl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Sněm se konal od soboty ve Špindlerově Mlýně. Senátní novelu v polovině dubna schválila Sněmovna ve zrychleném režimu. Podle předkladatelů je reakcí na nedostatek zubařů v ČR. Zubním lékařům ze třetích zemí by měla umožnit, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Novelu nyní dostane k potvrzení Senát. Novela podle Šmuclera přinese ohrožení pacientů. "Ti, kteří přijdou, budou v postavení studenta. Nebude se vůbec zjišťovat, jestli absolvovali lékařskou fakultu. Za tři měsíce se teprve bude kontrolovat (jejich) diplom, ale velmi formálně. A nejhorší je, oni nemusí vůbec umět český jazyk," uvedl Šmucler. Velkým problémem u příchozích do Česka bude i to, že nebudou znát české zákony, například složitý pojišťovnický zákon.