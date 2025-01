Sněmovna o polovinu zvýšila limit pro malé zakázky bez výběrového řízení

Limity pro zakázky malého rozsahu, u kterých nebude nutné zadávací řízení, se zřejmě zvýší o polovinu. V případě dodávek a služeb by se hranice měla zvýšit ze dvou milionů na tři miliony korun a u stavebních prací ze šesti na devět milionů. Dnes to schválila Sněmovna v novele, která má u velkých akvizic a veřejných zakázek zajistit rovné podmínky firem z EU vůči firmám ze zemí mimo EU. Zvýšení limitů doporučil do zákona vložit sněmovní hospodářský výbor. Zvýšení limitů reaguje na nárůst cen. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) se zvýšením souhlasil.