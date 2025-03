Sněmovna by podle SPD měla podpořit úsilí Trumpa o ukončení války na Ukrajině

Sněmovna by podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury měla podpořit úsilí prezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení války na Ukrajině. Měla by se současně zavázat k tomu, že bude amerického prezidentovi a jeho administrativě v tomto úsilí maximálně nápomocna. Okamura to dnes navrhl v rámci úprav programu schůze dolní parlamentní komory. Zároveň se vyslovil pro zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu.

Sněmovna by podle Okamury měla rovněž zavázat vládu a premiéra Petra Fialu (ODS), aby podporu Trumpovi prosazoval v rámci EU. "Vy chcete znovu a znovu pumpovat zbraně na Ukrajinu. Členy Fialovy vlády označil za "válečné štváče", kteří chtějí "skokově prudce zvýšit peníze na zbrojení", vtáhnout zemi do války a zadlužit ji. "Fialova vláda uvrhla zemi do izolace. Nechce nás ani USA, ani Čína ani Rusko. Jsme jak kůl v plotě," tvrdil mimo jiné Okamura, i když postup amerického prezidenta vůči Ukrajině odmítli lídři evropských zemí či Kanady.