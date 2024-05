Sněmovna podpořila valorizaci minimální mzdy, novela se však neobešla bez kritiky

Minimální mzda by měla do roku 2029 růst tak, aby dosáhla na úroveň 47 procenta průměrné mzdy. Nyní se pohybuje na 41,1 procentech a od ledna vzrostla na 18.900 korun. Zaručené mzdy by se měly od příštího roku zredukovat pouze na veřejný sektor. Změny uvádí do chodu novela zákoníku práce, kterou odsouhlasila v úvodním kole sněmovna. Opoziční hnutí navrhovala vrátit návrh k přepracování vládě, jejich snaha však selhala. Někteří z řečníků dokonce varovali před záměry vládní koalice vložit možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu. Ministr práce Jurečka (KDU-ČSL) kontroval s tím, že jsou obavy neoprávněné a že by se členové opozice měli věnovat skutečným tématům.

Poslankyně za SPD Lucie Šafránková odůvodnila návrh na vrácení vládě tím, že předložená valorizace je neurčitá a umožňuje různé způsoby realizace. Stínový ministr práce ANO Aleš Juchelka označil mechanismus automatického zvyšování mzdy za pomalý a výhrady měl i k rušení zaručených mezd v soukromém sektoru.