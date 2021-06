Sněmovna schválila klouzavý mandát pro ministry, kteří jsou zároveň poslanci

Členové vlády by do budoucna mohli dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud by měli angažmá v kabinetu. Zavedení klouzavého mandátu obsahuje novela ústavy, kterou Sněmovna schválila nejmenším potřebným počtem 120 hlasů ze 157 přítomných. Kritici z řad ČSSD, KSČM či ODS se obávali toho, že v případě přijetí ústavní změny se ještě zvýší absence ministrů na jednání Sněmovny. Dolní komora přijala také související změnu jednacího řádu a volebního zákona, která má stanovit pravidla pro nastupování náhradníků za poslance, kteří by se mandátu vzdali na dobu členství ve vládě. Normy nyní posoudí Senát.