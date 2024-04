Sněmovna schválila změnu vymezení znásilnění na nesouhlasný pohlavní styk

Definice znásilnění se v trestním zákoníku zřejmě zpřísní. Poslanci se jednomyslně shodli na novele, podle které se vymezení znásilnění v trestním zákoníku změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Předloha, na níž se shodla koalice s opozicí, upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití. Novelu teď čeká posouzení v Senátu. Znásilnění vymezuje novela pojetím, že "ne znamená ne", připomněl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Nesouhlas by oběť nemusela projevit pouze slovem, postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. Návrh počítá také s bezbranností oběti, kdy není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu, třeba kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání a zdravotnímu postižení. "Tento koncept se z pohledu trestního práva jeví být přiléhavější, protože nezakotvuje trestní postih toho, kdo si aktivně nezjišťoval postoj oběti k sexuálnímu jednání," uvedlo ministerstvo spravedlnosti k tomu, proč nezvolilo pojetí znásilnění založené na chybějícím souhlasu s pohlavním stykem. Trestný čin znásilnění má nově zahrnovat pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky bude v trestním zákoníku zahrnovat nový samostatný čin sexuální útok. Použití zbraně povede u sexuálního útoku i u znásilnění podle novely k vyšší trestní sazbě. Sexuální nátlak má patřit mezi činy, jejichž nepřekažení je trestné, obdobně jako nepřekažení pohlavního zneužití. Skutková podstata sexuálního nátlaku se rozšíří o zneužití něčí tísně.

Sněmovna také schválila zavedení hromadných žalob. Pokud návrh potvrdí i senát a prezident, získají spotřebitelé a drobní podnikatelé možnost bránit se u soudu společně. Může jít třeba o případy, kdy by jinak do sporu kvůli nákladům na řízení nešli. Vládní návrh na zavedení hromadných žalob vyplývá z evropské směrnice a podpořila ho i opozice.