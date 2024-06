Sněmovna vytvořila vyšetřovací komisi k tragické střelbě na Filozofické fakultě UK

Sněmovna vytvořila vyšetřovací komisi, která by měla objasnit tragickou střelbu na Filozofické fakultě UK. Návrh opozičního hnutí ANO podpořila i koalice, která dříve považovala ustavení komise za nadbytečné s ohledem na závěry policejní kontroly. Pro vznik komise, která by na svou činnost měla mít půl roku, hlasovalo 132 ze 141 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti. Komise bude mít z rozhodnutí Sněmovny za úkol zmapovat tragické události od rána 21. prosince 2023 do konce zásahu složek integrovaného záchranného systému, zejména policie. Má zásah vyhodnotit. Zabývat se bude možnostmi zlepšení komunikace a policejních takticko-operačních postupů a zformulovat náměty na legislativní změny pro rychlejší a účelnější nasazování policejní a zpravodajské techniky s cílem rychlejšího odhalení možného pachatele.