Sněmovně zbývá k projednání přes 550 sněmovních tisků, většinu nestihne

Ve sněmovně leží víc než 550 neprojednaných předloh. Naprostou většinu z nich nestihnou před volbami schválit a předlohy tak propadnou. Toto volební období sněmovny tak nejspíš bude rekordní co do počtu neprojednaných věcí. Týkat se to bude například důchodové reformy, zákonné pětitýdenní dovolené nebo digitální daně. Předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO uznává, že bylo toto volební období mimořádné. Sněmovna ale podle něj jednala častěji než kdy dřív. Poslední resty se ještě snaží poslanci dohnat na mimořádných schůzích. Ve středu se například sejdou kvůli financování dětských skupin.