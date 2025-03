Sochy z písku budou letos v Písku připomínat motiv svobody

Sochy z písku, které tradičně přes léto stojí na nábřeží v Písku, budou letos na motiv svobody. Nebudou stát jen na jedné straně řeky, ale poprvé vzniknou na obou březích. ČTK to řekla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. „Tématem navazujeme na 80. výročí konce druhé světové války. Umělci nebudou ale vázáni tímto výročím, svobodu pojmou v širším slova smyslu a ztvární ji například v souvislosti s pohybem nebo svobodou slova,“ dodala Edita Kučerová z odboru školství a kultury městského úřadu. Další letošní novinkou akce bude podle ní tvorba děl formou sympozia, kdy každá z pěti soch bude mít svého autora a šestá bude společným dílem. Sochaři na dílech pracují vždy přibližně dva týdny. Nepoužívají žádné lepidlo. Spojitost materiálu zajišťuje to, že je písek pečlivě zhutněný. Sochy na náplavce každý rok zůstávají většinou do listopadu.