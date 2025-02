Soud: Církev odpůrců covidových opatření nezíská registraci

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost přípravného výboru, který usiloval o registraci Protestantské církve Svaté Korony. Církev měla sdružovat lidi, kteří nesouhlasili s vládními opatřeními proti šíření koronaviru, třeba povinným nošením respirátorů. Podle ministerstva kultury a správních soudů však nejde o církev ani náboženskou společnost v obvyklém smyslu slova, spíše o společenství lidí se stejným náhledem na konkrétní zdravotnické a politické otázky. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na úřední desce. "Kočka zůstává kočkou, i pokud by sebevíce tvrdila, že je psem, a snad by i náznakem štěkla," stojí v rozsudku senátu se soudcem zpravodajem Štěpánem Výborným. "Stejně tak společenství osob sjednocených za účelem protestu proti proticovidovým opatřením zůstává občanskou pospolitostí, se všemi občanskými právy, které jí náleží, a nestává se církví, přestože by snad některé její vůdčí osobnosti tvrdily, že toto společenství představuje církev, a za tímto účelem vytvořily jakýsi souhrn náboženských pravidel," uvádí rozsudek.