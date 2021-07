Soud zpřísnil trest muži souzenému za zapojení do bojů na Ukrajině na 21 let vězení

Vrchní soud v Praze zpřísnil trest Alexeji Fadějevovi. Za terorisický útok ho odsoudil na 21 let ve vězení. Podle obžaloby se Fadějev zapojil do bojů na Ukrajině. Původně mu soud uložil trest čtyři a půl roku za účast v organizované zločinecké skupině. Dnes soud rozhodl, že se jednalo teroristický akt. Za ten muži podle trestního zákoníku hrozilo 12 až 20 let vězení, protože se ale jednání dopustil v rámci organizované zločinecké skupiny, zvýšila se hranice trestní sazby o třetinu.