Soudy získaly novou aplikaci pro anonymizování svých rozhodnutí

Justičním úředníkům, kteří anonymizují soudní rozhodnutí před jeho povinným zveřejněním, by měla usnadnit práci nová aplikace. Nástroj umí automaticky vyčistit text od citlivých osobních údajů, a to podle předvolených pravidel, která si mohou úředníci na jednotlivých soudech sami přizpůsobit. Novinářům to řekla ředitelka IT odboru ministerstva spravedlnosti Elena Ransdorfová a zástupci dodavatelské firmy Techniserv. Anonymizér už mají k dispozici všechny soudy. Část svých pravomocných rozhodnutí musí soudy zveřejňovat na základě ministerské vyhlášky. Konkrétně u okresních soudů jsou to občanskoprávní rozhodnutí a u okresních, krajských i vrchních soudů trestní rozhodnutí týkající se úplatkářství. Od letošního července se povinnost rozšíří na civilní rozhodnutí i u krajských a vrchních soudů. Všechna zveřejněná rozhodnutí musí být podle vyhlášky zbavená údajů, které by umožnily identifikovat konkrétního člověka nebo firmu. Nesmí tak obsahovat nejen jména a příjmení, ale například ani adresy, data narození, IČO, čísla účtu nebo akademické tituly. Soudy původně svá rozhodnutí anonymizovaly ručně.