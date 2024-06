Sparta potvrdila odchod trenéra Priskeho do Feyenoordu

Dánský trenér Brian Priske po dvou sezonách skončil u fotbalistů Sparty. Letenský klub na svém webu oznámil jeho odchod do Feyenoordu Rotterdam. Kouč, jenž během dvou sezon vybojoval s týmem tři trofeje, navrátil mistrovský titul zpět na Letnou, získal double a obhájil ligové prvenství po dlouhých třiadvaceti letech, míří do klubu, který má jistý start v Lize mistrů. Pražany by měl převzít dosavadní asistent Lars Friis.

K dohodě mezi českým mistrem a nizozemským vicemistrem mělo dojít již v pátek večer. Sparta by měla za uvolnění kouče získat odstupné ve výši 2,5 milionu eur, což je v přepočtu něco přes šedesát milionů korun.