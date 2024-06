SPD a ANO odmítají korespondenční volbu, ve Sněmovně budou dlouze debatovat

Opoziční hnutí SPD udělá v rámci demokratických metod všechno pro to, aby ve Sněmovně zamezilo přijetí vládního návrhu o zavedení korespondenční volby. Před schůzí dolní parlamentní komory to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Také další opoziční subjekt, hnutí ANO, očekává ostrou debatu, v níž vystoupí velká část členů jeho klubu, řekl místopředseda ANO Radek Vondráček.

Vládní tábor nechal svolat ke koaliční novele mimořádnou schůzi. Začne ve středu a bude pravděpodobně pokračovat i v pátek. Projednávání brzdili v úvodním kole i ve druhém čtení poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. "Vládní návrh není v souladu s českou ústavou, protože narušuje rovnost, přímost i tajnost hlasování," uvedl Okamura. Z novely podle něj také čiší účelovost, vláda Petra Fialy (ODS) podle něj nemá podporu většiny občanů a snaží se volby zmanipulovat tak, aby koaliční strany získaly výhodu proti současnému stavu.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v řádných volbách do Sněmovny v příštím roce. Obě opoziční hnutí se u krajanů v minulých volbách do Sněmovny netěšila takové oblibě jako vládní strany.