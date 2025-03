SPD nepodpoří zvýšení výdajů na obranu, řekl šéf poslanců hnutí Radim Fiala

Opoziční hnutí ANO a SPD zatím nevědí, zda se jejich zástupci zúčastní schůzky s představiteli stran a hnutí k posílení bezpečnosti, kterou na čtvrtek svolal premiér Petr Fiala (ODS). Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že SPD nepodpoří zvýšení výdajů na obranu, které ve středu schválila vláda. Podle europoslankyně za ANO Kláry Dostálové Česko v současnosti neplní ani závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Pokud by hnutí ANO bylo ve vládě, tak by závazek výdajů na obranu nezvýšilo, ale zasadilo by se o splnění toho současného, tedy dvou procent, uvedla dnes Dostálová v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Premiér Fiala chce hledat širší shodu na posílení bezpečnosti v době turbulentních jednání o další podpoře Ukrajiny. Zástupci ANO a SPD v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News svou účast nepotvrdili.

Premiér svolal schůzku na čtvrtek, šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib účast přislíbil. Vláda ve středu rozhodla o postupném navýšení výdajů na obranu o 0,2 procenta HDP ročně do roku 2030. V roce 2026 by měl být obranný rozpočet 2,2 procenta HDP, v roce 2030 by mělo Česko na obranu vydávat tři procenta HDP. První místopředseda ANO a stínový premiér Karel Havlíček ve čtvrtek kritizoval to, že navýšení nebylo konzultováno s nikým z opozice. Fialův kabinet nezajímá, že na podzim se konají sněmovní volby a zcela zjevně po nich vznikne nová vláda na jiném půdorysu, uvedl.