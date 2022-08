Speleologové naměřili nový světový rekord Hranické propasti

Hranická propast, nejhlubší zatopená jeskyně na světě, měří minimálně 450 metrů. Do této hloubky se ponořil robot, kterého v pondělí do propasti spustili speleologové. Dosavadní naměřená hloubka z roku 2016 byla 404 metrů. ČTK to řekl předseda České speleologické společnosti z Hranického krasu Michal Guba. Dna však stále nedosáhli - zastavila je technická omezení podvodního robota. Kromě nové hloubky jim speciální robot poskytl i cenné údaje. Cestu do hlubin totiž mapoval za pomoci šesti kamer a sonarových paprsků. Na akci se podílejí kromě speleologů z Hranického krasu také odborníci z Maďarska, Portugalska a Srbska.