Spor o někdejší majetek Lichtenštejnů na Břeclavsku míří k Nejvyššímu soudu

Spor o někdejší lichtenštenský majetek na Břeclavsku, včetně zámků v Lednici a Valticích, míří k Nejvyššímu soudu. Nárok na vydání majetku, který je nyní v rukou státu, uplatnila Nadace knížete z Lichtenštejna. Neuspěla u Obvodního soudu v Břeclavi ani Krajského soudu v Brně. K břeclavskému soudu minulý týden dorazilo dovolání, na jehož základě se případem bude zabývat nejvyšší instance. ČTK to zjistila z justiční databáze. Úkolem břeclavského soudu nyní bude předat dovolání spolu se spisem Nejvyššímu soudu do Brna. Rozhodnutí lze pak s ohledem na průměrnou délku řízení očekávat zhruba za 140 dní. Nadace podala žaloby k 26 českým okresním soudům na konci roku 2018, jedním z nich byl i soud v Břeclavi. V žalobách poukazuje na to, že poslední držitel rodových majetků na českém území František Josef II. nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejnska, navíc hlava suverénního státu. Konfiskace majetku tak podle nadace byla nezákonná. Lichtenštejnský kníže František Josef II. se ale podle tehdejšího správního orgánu přihlásil ve 30. letech 20. století k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl po druhé světové válce na základě Benešových dekretů státu. "Rozhodnutí soudu nás nepřekvapilo, soudy rozhodují v zásadě stále podobně a nechtějí slyšet naše argumenty. Plánujeme dovolání stejně jako v dalších případech," uvedl advokát nadace Aleš Linhart loni po rozhodnutí odvolacího soudu. Průběžně se nadace v jednotlivých sporech obrací na Nejvyšší i Ústavní soud, zatím bez úspěchu. Spor vedený u Okresního soudu v Břeclavi je však výjimečný tím, že se týká také Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO.