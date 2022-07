České juniorské basketbalistky podlehly ve finále mistrovství Evropy v Šoproni Španělsku 42:47. Nejúspěšnější tým v historii evropských šampionátů hráček do 20 let jim uštědřil první porážku na turnaji a připsal si již devátý titul. České reprezentantky získaly první medaili od bronzu v roce 2004. Nejlepší česká střelkyně na šampionátu Valentýna Kadlecová se dostala do All Star týmu. Cenný kov si svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zajistily pátečním semifinálovým vítězstvím nad Francií, kterou po velkém boji udolaly 65:63.