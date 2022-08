"Čeština bude zpočátku ještě drhnout," směje se Čechokanaďan James Karnik, který bude hrát za Česko basketbal

Basketbalový pivot, Čechokanaďan James Karnik se připojil k české reprezentaci v Poděbradech. Zapojil se do přípravy před zářijovým mistrovstvím Evropy, kdy bude jednu ze základních skupin hostit Praha.

Foto: Archiv Radio Prague International

Čtyřiadvacetiletý rodák z kanadského Surrey má po otci i české občanství. O české reprezentaci snil a překvapilo ho, že první kontakt přišel z české strany. Manažerovi národního týmu Michalu Šobovi hned do telefonu hlásil, že má český pas i českou krev.

Od malička jsem chtěl hrát za Česko

Po dokončení univerzity Boston College se dohodl na působení ve švýcarské Ženevě. Původně si myslel, že by při příležitosti přesunu na starý kontinent mohl nějak kontaktovat českou reprezentaci.

"Už od malička bych býval radši hrál za Česko než za Kanadu, ale myslel jsem si, že nejdřív bych musel hrát nějakou dobu v Evropě, aby si mě někdo z Česka vůbec všiml. Takže jsem si myslel, že nejdřív by to šlo až za rok. Je super, že se to povedlo uspíšit," uvedl Karnik.

Jeho otec z tehdejšího Československa emigroval s rodiči v šesti letech. Maminka je Kanaďanka. Česky rozumí a chystá se zlepšit i v konverzaci.

"Určitě víc rozumím, než dokážu říct. Táta i děda s babičkou vždycky česky mluvili a snažili se mě něco naučit, takže umím počítat a říct některé fráze, jen jsem neměl dost příležitostí to pravidelně procvičovat. Teď tedy doufám, že při hraní v českém nároďáku budu mít víc možností na češtině zapracovat, abych dokázal mluvit plynuleji. Vím, že po pár měsících toho budu schopen hodně pochytat. Jen jsem teď nemluvil česky už několik let, takže to bude zpočátku drhnout," prohlásil.

Bratr už mluví plynule a žije v Česku tři roky

Ilustrační foto: Kat, Flicker, CC BY-SA 2.0

Jako nejmladší ze tří sourozenců je na tom ale s češtinou nejhůře. "Moje sestra, která je nejstarší z nás, dostala slušnou průpravu, můj starší brácha už o něco míň a na mě jako nejmladšího se už tolik nedostalo. Bratr už dokonce tři roky žije v Praze a už hovoří plynule," uvedl Karnik, který Česko také navštěvoval.

"Asi pětkrát, takže už jsem navštívil všechna místa důležitá pro mou rodinu v Dobrušce a v okolí Nového Města nad Metují," prohlásil.

Do Česka zamířil hned po skončení působení v kanadské letní lize (CEBL) v týmu Fraser Valley Bandits, kam si jej vybral jako kouč bývalý asistent u české reprezentace Mike Taylor.

Michal Šob | Foto: ČT

"Já si s Michalem Šobem poprvé volal den před prvním tréninkem ve Fraser Valley a hned po tom tréninku za mnou přišel Mike a říká: 'Ty budeš hrát za Česko? Já tam trénoval, a když jsem tě viděl, tak na to máš.' A vyprávěl mi o reprezentaci samé skvělé věci. Byl jsem za jeho ujištění vděčný," podotkl Karnik. Právě Kanadu Češi loni vyřadili v semifinále kvalifikace o Tokio.