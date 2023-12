Fotbalisté Slavie v předposledním utkání skupiny Evropské ligy po obratu a proměněné penaltě v páté minutě nastavení vyhráli v Tiraspolu nad Šeriffem 3:2 a zajistili si postup do jarní vyřazovací části soutěže. Slávisté si v pátém utkání skupiny připsali čtvrtou výhru a mají velmi blízko k prvnímu místu, které znamená postup přímo do osmifinále. Před druhým AS Řím drží dvoubodový náskok. V závěrečném duelu skupiny český vicemistr za dva týdny přivítá Servette Ženeva.

Fotbalisté Sparty porazili doma v předposledním 5. kole skupiny C Evropské ligy Betis Sevilla 1:0 a udrželi se ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. Jediný gól vstřelil v 54. minutě Lukáš Haraslín. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho oplatili španělskému celku říjnovou prohru 1:2 z jeho hřiště. Obhájci českého titulu před vyprodanou Letnou s 18.095 diváky zvítězili v "céčku" po třech utkáních. Z třetího místa, které zaručuje účast v nižší Evropské konferenční lize, ztrácejí dva body na dnešního soupeře, o jeden méně pak na Glasgow Rangers, kteří doma remizovali s Arisem Limassol 1:1. Právě na Kypru Pražané 14. prosince zakončí skupinové boje. Aris je díky bodu ze stadionu Ibrox nadále ve hře o třetí místo, na Spartu ztrácí tři body.

Plzeňští fotbalisté porazili v pátém kole Evropské konferenční ligy kosovský tým Ballkani 1:0 a ve skupině C i popáté zvítězili, z toho počtvrté výsledkem 1:0. Utkání v Tiraně rozhodl v 81. minutě střídající Pavel Šulc. Hosté uspěli i ve výrazně pozměněné sestavě. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka, kteří už měli před zápasem s Ballkani jistý postup do osmifinále z prvního místa, uzavřou skupinovou fázi za dva týdny doma proti Astaně. Kazachstánský celek na svém hřišti podlehl Dinamu Záhřeb 0:2.