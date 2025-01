Spotřebitelské ceny v prosinci stouply o tři procenta, celoroční inflace byla nejnižší za 6 let

Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci meziročně stouply o rovná tři procenta, inflace tak zrychlila z listopadových 2,8 procenta. Ceny pro spotřebitele se zvýšily nejvýrazněji od prosince 2023. Vliv na to měly ceny potravin a bydlení. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta. Za celý loňský rok průměrná míra inflace činila 2,4 procenta, což bylo nejméně za šest let. V roce 2023 byla průměrná inflace 10,7 procenta. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viceguvernérka České národní banky (ČNB) Eva Zamrazilová označila prosincovou inflaci za příjemné překvapení. Podle ní se tím zvyšuje pravděpodobnost, že uvolňování měnové politiky bude moct začátkem letošního roku pokračovat. V evropském srovnání inflace si Česko v prosinci polepšilo, když ze 41 sledovaných zemí mělo 17. nejvyšší inflaci, zatímco v listopadu 15. nejvyšší, uvedla analýza investiční platformy Portu. Ze sousedních států byla inflace proti Česku vyšší v Polsku, kde byla 4,8 procenta, a na Slovensku se 3,3 procenta. Nižší byla naopak v Rakousku se dvěma procenty a Německu s 2,6 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje v prosinci meziročně zdražily o 1,7 procenta, bydlení, voda, energie a paliva o 3,9 procenta. Ceny zboží vzrostly úhrnem o 1,7 procenta a ceny služeb o pět procent, uvedl ČSÚ.

Maloobchodní tržby v Česku bez prodejů a oprav motorových vozidel v listopadu zpomalily růst, meziročně stouply o 4,3 procenta, v říjnu vzrostly po revizi o 5,1 procenta. Meziměsíčně se tržby obchodníků snížily o 0,1 procenta.