Správa KRNAP se deset let podílí na podpoře odlehlých oblastí Gruzie

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) se více než deset let podílí na podpoře odlehlých horských oblastí a místních komunit severovýchodní Gruzie. Letos končí projekt na ochranu přírody v horské oblasti Aragvi. Správa KRNAP na něm spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Správou NP Šumava. ČTK to řekl náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. Iniciativa za téměř šest milionů korun, kterou financuje Česká rozvojová agentura (ČRA), trvá od roku 2018. Za posledních deset let jde o třetí český rozvojový projekt v Gruzii, do kterého je Správa KRNAP zapojena. "Naše projektové aktivity končí na konci listopadu," řekl Kašpar. Zhruba do konce prvního čtvrtletí roku 2024 potrvá vyhodnocování. "Chuť a zájem přírodu chránit jsou v Gruzii značné, potíž je s kapacitami - odbornými, personálními, materiálními i finančními a v tomto směru se snažíme pomáhat," uvedl náměstek ředitele Správy KRNAP.