Krkonoše opět zdobí lidové podmalby na skle vytvořené prastarou technikou

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vrátila do Krkonoš podmalby na skle vytvořené současnými umělci prastarou výtvarnou technikou. Podmalba s motivem Nejsvětější Trojice je například v Památníku obětem hor v Modrém sedle nad Luční boudou.

Podmalba v Památníku obětem hor v Modrém sedle | Foto: KRNAP

Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný připomněl, že podmalby od výtvarnice Zory Ponicové-Paterové jsou na 15 místech v Krkonoších. Dřív se podmalby těšily veliké úctě. Lidé si je umísťovali vedle kříže a dědily se z generace na generaci.

"Podmalby na skle byly součástí interiéru téměř každé krkonošské roubenky. Naši předkové měli obrázky svatých nebo Svaté Trojice zavěšené u stropu, poskytovaly jim duchovní útěchu. S tím, že tento typ staveb samozřejmě ztratil svoji kontinuitu, tak i ty podmalby přestaly být žádaným zbožím, takže dneska se k tomu vrací několik málo umělců, kteří tyto podmalby vytváří. Jednou z těch autorek je paní Zora Ponicová-Paterová, která pro Krkonoše vytvořila soubor 15 podmaleb na skle a ty nám věnovala."

Motiv Nejsvětější Trojice na podmalbě Zory Ponicové-Paterové | Foto: KRNAP

Lidové podmalby na skle vznikaly na území Čech od konce středověku, nejčastěji ve sklářských hutích. Mezi hlavní střediska výroby skla v Čechách patřily také Krkonoše.

Podmalby jsou chráněné před výkyvy počasí

Foto: KRNAP

Tato technika zažila v Čechách největší rozkvět v období od druhé poloviny 18. století do konce 19. století. Podmalby na skle se tvoří vodou zředěnou temperou a vaječným žloutkem na spodní rubové straně skla, které pak ochraňuje samotnou malbu. A kde můžeme podmalby na skle vidět?

"My jsme je instalovali na různá místa, na různé křižovatky, různá rozcestí v Krkonoších a vytvořili jsme soubor míst, za kterými opět návštěvník může putovat, objevovat tahle zajímavá kulturní místa."

Co je tématem těch podmaleb?

Strážný anděl | Foto: KRNAP

"Podmalby na skle vždy v zásadě zobrazovaly svaté. V případě souboru těch 15 nových podmaleb tam návštěvník může vidět třeba svatého Prokopa, Huberta, Dianu jako bohyni lovu, ale také svatého Ambrože nebo celou Svatou Trojici."

Vy jste říkal, že podmalby byly hlavně v domech, tedy v interiérech. Je nějak ošetřeno, aby zvládly výkyvy počasí?

"Přirozeně, ty současné podmalby na skle v terénu jsou instalované do takových kapliček, které jsou umístěné na sloupcích, takže jsou zabezpečené proti tomu, aby podléhaly přírodním vlivům."

Už máte nějaké ohlasy od turistů?

Foto: KRNAP

"My jsme podmalby instalovali v průběhu posledních týdnů, nicméně jsme udělali velkou akci, když jsme je instalovali do Památníku obětem hor mezi Luční a Studniční horou a zároveň také na vrchu Žalého. Poutníci, kteří nahoru přišli, byli nadšení jednak z toho zobrazení, z toho motivu, ale také z toho, že se taková výtvarná díla vrací zpátky do terénu, a že se s nimi budou moci turisté potkávat."

Jak dodal mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný, ještě letos se chystají vydat letáček pro zájemce o putování po těchto krásných obrázcích.