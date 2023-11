Stanjura: Dotační závody s Německem kvůli energiím si Česko nemůže dovolit

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se Česko nemůže kvůli drahým energiím pouštět do dotačních závodů s Německem. Kvůli velikosti ekonomiky by v nich prohrálo. Zároveň na tiskové konferenci novinářům sdělil, že české firmy mají jiné možnosti podpory, než je plošná kompenzace zdražení energií. Německá vláda ve čtvrtek oznámila, že tamnímu průmyslu poskytne úlevu až 12 miliard eur kvůli vysokým cenám elektřiny.

Vláda se podle něj nechystá měnit svůj postoj a nadále platit za spotřebitele náklady na obnovitelné zdroje elektřiny a na distribuci. Podle ministerstva by to představovalo 50 miliardový náklad z jiných rozpočtových kapitol. Pro domácnosti by měla regulovaná složka elektřiny meziročně vzrůst o 71 procent, ale pro velké odběratele by to mohlo být až 113 procent. Definitivní podoba regulované složky by měla být známa na konci listopadu.