Stanjura: Změny sazeb DPH budou rozpočtově neutrální, zjednoduší daňový systém

Případná úprava sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), o níž nyní uvažuje vláda, bude rozpočtově neutrální, řekl v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj by cílem změn bylo zjednodušení daňového systému. Návrh chce mít hotový na jaře.

Vláda uvažuje o tom, že místo dvou snížených sazeb 10 a 15 procent by měla být od příštího roku pouze jedna, a to ve výši 13 nebo 14 procent. Nová jediná snížená sazba by měla existovat vedle základní sazby DPH ve výši 21 procent, která platí pro většinu zboží a služeb. Při zvažování změny při uvažovaných úpravách se ale kabinet chce podle premiéra Petra Fialy (ODS) vyvarovat zásadních skoků. Podle Stanjury by při sazbě ve výši 13 procent schodek státního rozpočtu proti současnosti mírně vzrostl, při sazbě 14 procent pak mírně klesl.

Bývalá ministryně financí a současná předsedkyně klubu hnutí ANO Alena Schillerová v debatě úvahy o změnách DPH kritizovala. Podle ní hrozí zdražování například knih nebo léků. Vládě vyčítala, že o návrhu nediskutuje s opozicí. Stanjura k tomu uvedl, že o něm bude diskuse, až bude mít návrh vypracovaný. DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Předloni stát vybral 463,3 miliardy korun. Za prvních 11 měsíců loňského roku už výběry vzrostly na 487,7 miliardy korun.