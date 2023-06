Stát bude na dopravní infrastrukturu do r. 2050 potřebovat 5,1 bilionu korun

Stát bude na investice do rozvoje dopravní infrastruktury, na opravy a údržbu potřebovat v letech 2024 až 2050 celkem 5,1 bilionu korun. Z toho v příštích deseti letech půjde o 2,8 bilionu Kč v cenách roku 2022. V průměru bude potřeba zajistit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 182 miliard korun ročně. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dopravní sektorovou strategií by se měla v nejbližší době zabývat vláda.

V současné době je v různých stadiích přípravy 900 staveb na silnicích, železnici nebo vodních cestách. Dopravní stavby jsou podle priorit a důležitosti rozdělené do 161 klastrů, tedy funkčních celků.

Pro realizaci všech chystaných klastrů je podle ministerstva dopravy potřeba zajistit 2,5 bilionu korun, pro zajištění oprav a údržby jde o 1,6 bilionu Kč a jeden bilion korun je určený na projektové balíčky, které nejsou zahrnuté ve funkčních celcích.

Součástí strategie ministerstva je do roku 2033 dobudování kompletní dálniční sítě. Dále se chce zaměřit na vysokorychlostní tratě, dobudování multimodálních koridorů v rámci evropské sítě TEN-T, zajištění dopravní dostupnosti regionů v rámci ČR a přihlédnout také ke specifickým potřebám konkrétních regionů.