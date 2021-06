Stát chystá záchranné programy pro obce zasažené tornádem

Stát připravuje dotace pro obce zasažené ničivým tornádem. Kromě zvýhodněných půjček lidé získají příspěvek až do výše dvou milionů korun. A to na opravu nebo rekonstrukci jejich obydlí. V České televizi to řekla vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). Konkrétní podobu záchranných programů vláda projedná v pondělí. Podle Schillerové na dotaci dosáhnou všichni bez ohledu na to, jestli měli uzavřenou pojistku svého majetku. Stát také připravuje dotace pro podnikatele ze zasažených obcí, dostat by mohli až 80 procent z hodnoty zničeného majetku.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) v neděli ČTK řekl, že škody po bouřkách na jižní Moravě jen na veřejném majetku přesáhnou 12 miliard korun, na soukromém majetku budou mnohonásobně vyšší. Veřejný majetek podle něj zahrnuje majetek obcí, kraje, ale také například infrastrukturu spojenou s dodávkami elektrické energie. Elektrické dráty jsou poškozené. Do majetku kraje nebo obcí patří například školy, domovy seniorů, nemocnice, ale také obytné domy a podobně. Hejtman také řekl, že domů k demolici bude víc než 70. Obce budou podle něj dál procházet statici, aby policisté mohli označit nemovitosti, kam je nebezpečné vkročit.