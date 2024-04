Stát vyčlenil pro obce 201 bezplatných pozemků pro výstavbu dostupného bydlení

Na výstavbu dostupného bydlení stát vyčlenil pro obce 201 pozemků o celkové rozloze zhruba 73 hektarů, tedy 730.000 metrů čtverečních. Nacházejí se napříč celou Českou republikou. Vyplývá to z usnesení vlády a dat Státního pozemkového úřadu (SPÚ), které má ČTK k dispozici. Bezplatný převod pozemků by měl zprostředkovávat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by do tří měsíců měl převést pozemky do státní rezervy. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že vláda bude hledat další pozemky pro stavbu dostupného bydlení například u Správy železnic (SŽ) nebo Českých drah (ČD). SŽ zatím úřady za účelem revize oslovena nebyla, ČD dosud na dotazy ČTK neodpověděly. Z přílohy usnesení vlády vyplývá, že část vyčleněných pozemků se nachází například v pražské Uhříněvsi, v Jihlavě, Kolíně, Rakovníku, Boršově u Moravské Třebové, ale také v Kutné hoře, Lounech či Mostě. Pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu. Aby na nich obce mohly stavět, musí je po získání od státu následně převést na pozemky stavební. Většina pozemků v rezervách SPÚ jsou pozemky zemědělské.