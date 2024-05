Státní zastupitelství obžalovalo 14 cizinců z organizování nelegální migrace

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu k hradeckému krajskému soudu na 14 cizinců, které žalobce viní z organizování nelegální migrace z Turecka do Česka nebo dále do dalších zemí EU. Všichni obvinění zůstávají ve vazbě. Za umožnění nedovoleného překročení státní hranice nejméně 2000 migrantů, převážně tureckým Kurdům, hrozí každému z členů gangu 10,5 roku až 16 let vězení. ČTK to řekl státní zástupce Milan Šimek. Podle něj jde v Česku o největší organizovanou skupinu převaděčů, která byla v zemi zadržena. "K trestné činnosti docházelo v období od května 2021 do června 2023, kdy byli zadrženi. Pachatelé jsou všichni cizí státní příslušníci. Devět z nich má tureckou státní příslušnost, z nich jeden v mezidobí získal české občanství. Pět obžalovaných má ázerbájdžánskou státní příslušnost," řekl ČTK Šimek.