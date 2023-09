Státním Lesům České republiky klesl v první polovině roku hrubý zisk zhruba o pětinu

Státnímu podniku Lesy České republiky se za první letošní půlrok snížil hrubý zisk na 3 miliardy a 850 milionů korun. To je meziročně pokles zhruba o pětinu. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Podle ní za tím stojí hlavně snížení těžby dřeva po odeznění kůrovcové kalamity. Státní podnik spravuje skoro polovinu lesů v Česku. "Lesy ČR se postupně vrací k hospodaření, které neovlivňuje kalamita. Dokumentuje to menší objem těžby, a tedy i nižší tržby a hospodářský výsledek," uvedla mluvčí. Tržby podniku do konce června meziročně klesly o 13 procent na 8,22 miliardy korun.