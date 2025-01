STEM: Proevropsky naladěných Čechů přibylo navzdory skepse z domácího vývoje

Postoj Čechů k Evropské unii se podle agentury STEM opět zlepšil a v některých oblastech loni bylo proevropsky naladěných lidí nejvíce za několik uplynulých let. Třeba s členstvím země v EU bylo spokojeno 51 procent veřejnosti a pro setrvání ČR v unii by v případném referendu hlasovaly tři pětiny občanů, což bylo nejvíce od roku 2019. Čtvrtina lidí se loni vyslovila pro zavedení eura v republice, přičemž obdobný podíl naposledy zaznamenala agentura před 11 lety. Vyplynulo to z průzkumu, jehož výsledky STEM dnes poskytl ČTK.

Podle analytika STEM Martina Kratochvíla ubylo lidí naladěných proti EU navzdory tomu, že u české veřejnosti převládá skepse nad domácím vývojem. "Do nálad veřejnosti a zejména celkově špatné nálady se stále promítají nedávné krize, především ta inflační. Horší než faktická finanční situace domácností je však přetrvávající dojem, že se naší zemi nedaří a že se neubírá správným směrem," uvedl Kratochvíl.

Z hlediska postoje k EU a k Evropě analytik považuje za zajímavé, že výrazně více Čechů se cítí být Evropany, než kolik jich pociťuje sympatie k EU. Za Evropana se označilo v posledním průzkumu STEM 72 procent lidí stejně jako v roce 2021. Počet Čechů, kteří uvedli, že by v případném referendu hlasovali pro setrvání v unii, se meziročně zvýšil o čtyři body na 60 procent.