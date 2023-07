Stěna u Turówa odtoku vody z ČR nebrání, ekologové chtějí jednání s Polskem

Iniciativa Společně pro vodu chce, aby ministerstvo životního prostředí zahájilo jednání s Polskem o zásadním rozšíření a prohloubení podzemní stěny u dolu Turów, případně o omezení těžby u hranic s Českem. Podle iniciativy by mělo MŽP zveřejnit úplná data ze sledování všech českých vrtů v souvislosti s hodnocením funkčnosti těsnicí stěny. Iniciativa o tom informovala v tiskové zprávě. Reagovala tak na zveřejnění výsledků ročního sledování funkčnosti stěny u polského uhelného dolu, z kterého vyplývá, že je stěna podle dohody funkční, odtoku podzemní vody z Česka ale nezabraňuje. "S ohledem na způsob, jak byla dohoda uzavřena, skutečně nelze konstatovat nic jiného, než že podzemní stěna je v jistém ohledu funkční. To ale podle textu dohody neznamená, že skutečně poskytuje ochranu před odtokem podzemní vody z území České republiky. Z veřejně dostupných informací od České geologické služby (ČGS) navíc vyplývá, že není možná jiná varianta, než že stěna českou podzemní vodu nechrání,” řekla Petra Kalenská, právnička Frank Bold. Více informací o odtoku vody z českého území přinese i nový hydrogeologický model, jehož vznik ministerstvo plánuje. K dispozici měl být podle ekologů už před povolením těžby v dole až do roku 2044.

Výstavba podzemní stěny je jedním z opatření proti odtoku vody z českého území do polského dolu, které stanovila dohoda o těžbě v dole Turów mezi českou a polskou vládou. Dohodu vlády obou zemí podepsaly loni 3. února. Stěna je přes kilometr dlouhá a tvoří ji síť vrtů hlubokých 120 metrů, které polští těžaři naplnili nepropustnou směsí jílu a cementu.