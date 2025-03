Štěpán: Česká pošta loni opět prohloubila ztrátu o 500 milionů na 1,25 miliardy korun

Česká pošta loni podle průběžných výsledků hospodařila se ztrátou cca 1,25 miliardy korun. To je o půl miliardy více než o rok dříve. Důvodem zhoršení výsledku hospodaření je především neuskutečněný prodej budovy hlavní pošty v Praze. U něj se odhadovalo, že by do rozpočtu společnosti mohl vnést až 1,4 miliardy korun. ČTK to sdělil generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. Zatím nejvyšší ztrátu vykázala organizace v roce 2022, tehdy činila 1,75 miliardy. Kvůli hrozícímu prohloubení na více jak tři miliardy a hrozbě insolvence, přistoupila vláda k rozhodnutí o transformaci podniku a přijetí stabilizačních opatření.

Cílem těchto změn, které by měly být dokončeny v roce 2026, je ozdravení pošty a její návrat k zisku. Kladný hospodářský výsledek vykázala pošta naposledy v roce 2017. V rámci zahájené transformace pod vedením nového generálního ředitele, který se funkce definitivně ujal loni v lednu, pošta snížila provozní náklady o tři miliardy korun. Státní podnik dále reorganizoval cenovou politiku a vylepšil stávající kontrakty se zákazníky, což mu vyneslo jednu miliardu korun navíc. Státní podnik Česká pošta zaměstnává kolem 20.000 lidí a provozuje 2900 poboček. Jejich počet se v roce 2023 kvůli stabilizaci hospodaření snížil o 300 z 3200.