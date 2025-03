Štěpán: Pošta by se měla vrátit k zisku po roce 2026 s ukončenou transformací

Česká pošta by se měla vrátit k ziskovým číslům po skončení procesu transformace, tedy po roce 2026. Do té doby počítá s negativním hospodářským výsledkem. ČTK to sdělil generální ředitel Miroslav Štěpán. Zisku podnik dosáhl naposledy v roce 2017, v roce 2023 už mu hrozil pád do insolvence. Právě kvůli prohlubující se ztrátě schválila vláda v roce 2023 transformaci společnosti. Ta spočívá primárně ve stabilizaci hospodaření, prodeji nemovitostí, zefektivnění provozu a oddělení komerčních služeb do samostatného závodu. Ten by měl vzniknout k datu 1. dubna.

Pošta dosud během transformace snížila provozní náklady o tři miliardy korun a zvýšila výnosy díky cenovým úpravám o jednu miliardu korun. Zároveň se zvýšila produktivita práce mezi roky 2023 a 2024 o 8,1 procenta a mzdy vzrostly o 5,4 procenta. Loni pošta podle předběžných čísel zvýšila ztrátu o půl miliardy na 1,25 miliardy korun. Ztrátová byla i služba Balíkovna, která by pro srovnání kroku s konkurencí potřebovala investice do modernizace v rozsahu dvě až tři miliardy korun. Balíkovna má na balíkovém trhu téměř třetinový podíl, provozuje kolem 6000 výdejních míst a má přes 15.000 smluvních klientů.